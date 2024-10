"Irresponsabilidad y atropello": El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Móccero, respondió a una versión periodística de una señal de TV y exigió disculpas. pic.twitter.com/8d6e30wx9D — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 25, 2024

Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez (UxP) rechazó la versión difundida sobre su vida personal en un programa.

“Simplemente quiero hacer una aclaración para la comunidad de Coronel Suárez que ayer sorpresivamente en un programa de A24 a las 20 horas el periodista (Fabián) Doman y y su equipo de producción pusieron una foto mía relacionándome con el caso de Fabiola (Yáñez)”, dijo.

“Quiero aclarar que es un total irresponsabilidad lo que hicieron. Espero que hoy como nos dijo el productor Martín Sierra del canal A24 que van a hacer las disculpas del caso a la misma hora en el mismo programa. La verdad es que voy a ver si me conforman esas disculpas y si no voy a tener que demandar al Canal”, sostuvo.

Y agregó: “Es una barbaridad un atropello que no hayan chequeado la información. A mí me conoce, no solamente acá en Coronel Suárez sino que me ha llamado gente de otras provincias, y que no lo podían creer. Es un atropello lo que hizo el canal por lo tanto voy a ver cuáles son las disculpas que manifiestan y si no voy a tener que demandar por calumnias injurias al Canal”.

El segmento del programa: