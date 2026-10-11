La décima edición de Isla Fest comenzó este sábado en Tandil con el tradicional espiche a cargo de integrantes de Raíces Alemanas, que marcó la apertura oficial del evento en las instalaciones del Centro Náutico del Fuerte (CNF).

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A pesar de la jornada gris, el festival puso en marcha una nueva edición con propuestas musicales, cerveceras y gastronómicas que se extenderán hasta el lunes 12 de octubre, entre las 11 y la medianoche.

La programación incluye la participación de artistas locales y bandas de distintos géneros, además de espectáculos para toda la familia. Uno de los principales atractivos será la presentación de Los Abuelos de la Nada, prevista para este domingo a las 21.15.

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Durante la primera jornada, el cierre musical estará a cargo de Vieja Minga, que subirá al escenario desde las 21.30.

Isla Fest 2026: el cronograma de bandas y espectáculos

La programación continuará durante el domingo y el lunes con música en vivo, propuestas artísticas y espectáculos para diferentes públicos.

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Domingo 11 de octubre

15:00: Mago Ariel.

17:45: Alto Voltaje.

18:30: La Growler.

19:30: Viejo Tren Negro.

20:30: Favaloro Rock.

21:15: Los Abuelos de la Nada.

Lunes 12 de octubre

15:00: El Show de Jarrison Bochini.

17:30: Baile Lituano.

18:25: Trébol Negro.

19:00: Mamelok.

19:45: Stilo Urbano.

20:30: Ajenjo, a cargo del cierre musical del festival.

Cervezas artesanales y gastronomía

Además de la programación artística, Isla Fest contará con una amplia variedad de cervezas y opciones gastronómicas para acompañar las tres jornadas.

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Entre las cervecerías participantes estarán Patagonia, Tandilia, Quarryman, 2 Hermanos, Shakceres, Gluck, Jooks, Mono Sabio, Meridiano Quinto, Antares y Cervecería Shout.

La propuesta gastronómica incluirá a 868 Carnes, La Rubineta, El Tandilero, El Reencuentro, Somos Uno, Somos Pollo, Fuego, Lucho's Focacceria, Parrillón del Tío, Pin, Pun, Pan, Perú Food Trucks, Mary Comida Sin TACC - Vegana y La Posta.

De esta manera, el encuentro combina música, gastronomía y cerveza artesanal en un espacio que convoca a vecinos y visitantes durante el fin de semana largo.

Cuánto cuestan las entradas para Isla Fest

Desde la organización informaron que las entradas tienen un valor de $5.000 por jornada y se pueden adquirir directamente en la puerta del Centro Náutico del Fuerte.

Los menores de 10 años ingresan gratis.

Asimismo, destacaron la importancia del acompañamiento de la comunidad tandilense, ya que la recaudación y el apoyo al evento contribuyen a que el Centro Náutico del Fuerte pueda continuar creciendo como institución.

Con tres días de actividades y una grilla que combina bandas reconocidas con artistas locales, Isla Fest celebra su décima edición como una de las propuestas del fin de semana largo de octubre en Tandil.