El Gobierno Municipal de Ituzaingó informó que avanza la construcción de la nueva Unidad de Pronta Atención (UPAM), que estará equipada para garantizar un servicio de calidad para urgencias de mediana complejidad.

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La unidad contará con consultorios médicos de guardia pediátrica y de adultos, shock room, sala de observación, radiología, laboratorio, farmacia y servicio de enfermería.

En este marco, el Intendente Pablo Descalzo destacó el rol de este nuevo espacio: “Estamos fortaleciendo nuestro sistema de salud local, para atender las demandas de nuestros vecinos y vecinas, en un contexto en que se desfinancia la salud pública”. Y agregó: “Es una alegría enorme para toda la comunidad recuperar este espacio y volver a aquel viejo amor que acompañó, cuidó y vio crecer, durante muchos años, a miles de vecinos y vecinas del distrito”.

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