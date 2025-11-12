Con financiamiento del Programa Puentes del Gobierno de Axel Kicillof se construyó un espacio semicubierto de 394 metros cuadrados destinado a la realización de actividades recreativas y deportivas, en articulación con el centro de Desarrollo Social San Antonio. La nueva instalación permite fortalecer el desarrollo de dichas actividades, en especial para quienes cursan el profesorado de Educación Física y la licenciatura en Kinesiología en el municipio, según se informó oficialmente.

Asimismo, las autoridades recorrieron el Centro Regional Universitario de Ituzaingó para el cual a través de Puentes se financió la compra de 38 computadoras de escritorio, impresoras, televisores y otros equipamientos informáticos. Actualmente, en el marco del Programa Puentes se dictan en el municipio la Diplomatura en Políticas de Salud en el Territorio, a cargo de la Universidad Nacional de San Martín, y el Ciclo de Complementación Curricular en Seguridad e Higiene del Trabajo, a cargo de la Universidad Nacional de Avellaneda.

En este contexto, Carlos Bianco expresó : “El Programa Puentes consiste en que todas y todos los bonaerenses que quieran estudiar una carrera universitaria tengan el derecho a hacerlo. Por eso trabajamos con los municipios y las universidades para construir los centros universitarios que se necesitaran y llevar las carreras que contribuyan al desarrollo de las localidades. Con Puentes ya inauguramos 46 nuevos centros para el dictado de carreras universitarias y tenemos unos 15 mil estudiantes en toda la provincia”.

“Mientras el presidente Milei recorta salarios y fondos para las universidades, en el Gobierno de la Provincia estamos financiando las obras que el Gobierno nacional abandonó”, añadió.

Como parte de la actividad, Bianco y Descalzo también participaron del panel de apertura de una jornada de capacitación en el marco del día de la Enfermería.

