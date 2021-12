El Intendente interino, Pablo Descalzo, presentó el 1 de diciembre el Programa RUNTA, Recuperadores Urbanos – No Tracción Animal, según el cual, a partir del 01 de enero de 2022, se prohíbe la tracción a sangre animal en el distrito.

En diálogo con LaNoticia1.com, Descalzo dio detalles acerca de esta nueva medida con la cual venían "hace tiempo haciendo una evaluación, un recorrido, veníamos trabajando con trabajadoras vecinales de los distintos barrios haciendo un relevamiento para tomar dimensión y tener en cuenta aproximadamente qué cantidad de carreros teníamos".

Según explicó el funcionario, a esta situación se sumaba un reclamo con algunas proteccionistas que contribuyeron al proyecto final que tomó, incluso, un perfil social con el eje en el cuidado del medio ambiente.

Este proyecto, constará de cuatro etapas. "Una de las etapas se hace todo un estudio, la presentación de la ordenanza que la firmamos en referéndum en el Concejo Deliberante para que se ponga de inmediato en funcionamiento, un relevamiento territorial, el armado de equipos técnicos nuestros con incorporación de veterinarios que tengan vinculación y experiencia con el trabajo equino", señaló Descalzo.

Admeás, se suma el "articular con las fuerzas de seguridad, con las fiscalías, con las distintas áreas que forman parte del municipio y claramente tiene una visión y un carácter netamente proteccionista para impedir la explotación equina, prohibir y erradicar ese tipo de transporte para el trabajo, quedan excluidas obviamente las asociaciones tradicionalistas y las fuerzas de seguridad".

Por otro lado el intendente interino hizo mención al carácter social de la medida y analizó: "Ese tipos de trabajos los hacen los sectores más vulnerables de la sociedad, casi te diría en una situación de subsistencia por la cruda realidad que los atraviesa y que los margina de la posibilidad de poder tener un acceso al trabajo asique nosotros lo que estamos haciendo es hacer el relevamiento, haciéndole un acompañamiento a las familias de cada uno de los trabajadores y trabajadoras o recuperadores urbanos".

Luego de esta etapa de empadronamiento, se realizará el otorgamiento de otro tipo de vehículos asistidos con motores eléctricos, sustentables, "que garantizan otro tipo de seguridad para aquellos que los conducen y, por otro lado, también para el resto de los vehículos que están transitando a lo largo y a lo ancho del municipio de Ituzaingó", sumó.

"La verdad movilizar los carros tirados por los equinos, los caballos en este caso, dificulta también mucho la visibilidad, hemos tenido accidentes, son todas las cuestiones que son las que fuimos analizando y evaluando y tomamos la determinación y la decisión política de implementar este programa", continuó Descalzo.

De esta forma se busca incorporar a los carreros "dentro de los programas de separación de residuos, poderlos reciclar, articular tanto sea como con las asociaciones proteccionistas y por otro lado también con las distintas cooperativas que están trabajando en materia de reciclado, con el objetivo claro de en mediano plazo tener una planta de reciclado acá, municipal".

¿La planta de reciclado ya tiene lugar definido?

Estamos trabajando. Estamos dando el primer paso y también hay que darle tratamiento porque no sólo ellos hacen algún tipo de recolección que esté vinculado con el reciclado, muchas veces también hacen traslados que terminan depositando en la calle porque no hay lugares donde darle tratamiento a los residuos que se caracterizan o se denominan como residuos voluminosos, colchones, sillones, ese tipo de cosas.

¿Lograron llegar a un consenso con los carreros?

Nosotros hemos tomado la decisión de no tracción animal a partir del 1 de enero. Todos estos 20, 30 días que tenemos por delante nosotros estamos haciendo ya en los centros de desarrollo social, poniendo las postas de empadronamiento para que se dirijan a estos lugares los carreros y ya trabajar con ellos la incorporación, el empadronamiento y todos los estudios que tenemos que hacer, pero ya es una decisión de prohibir la tracción animal a partir del 1 de enero.

¿Se van a regular los materiales que transportan o van a poder seguir llevando incluso voluminosos?

No no, lo van a poder seguir haciendo con el vehículo que les vamos a estar entregando. Pero claramente, nosotros vamos a trabajar con los que ya están en esta situación y están trabajando y vienen trabajando ya hace un largo tiempo o haciendo estas tareas, no es que vamos a crear un programa nuevo para que un vecino pida un carro y... no, nosotros ya tenemos un análisis, un recorrido, tenemos identificados a los trabajadores y trabajadoras y a esos son a los que vamos a asistir.

¿Tienen un número aproximado de cuántos carreros hay en el distrito?

Estamos por arriba de los 20 carreros apróximadamente. Después hay de otros municipios pero nosotros nos vamos a abocar al trabajo con los vecinos y vecinas de Ituzaingó.

Sobre el transporte que les van a otorgar ¿Qué características tiene y quién lo fabrica?

Son varios los fabricantes, hemos hecho suministro ya, eso va a concurso por el monto que tienen, pero las características que tienen son varias. Son a pedal lógicamente, pero tienen un motor de asistencia para que la tracción a sangre no sea tracción a sangre porque evitas la tracción animal, pero terminar tirándolo con piernas y yo pedaleo también y se que un peso determinado lo podés sostener y otro no. Pero van a tener espejos retrovisores para mayor seguridad en la conducción, asiento ergonómico con suspensión, las cubiertas son macizas para evitar las pinchaduras y demás que los terminen perjudicando o quitándoles tiempo también en la tarea y en la función. Son vehículos que van a tener seguro, cosa que hoy no tienen, con lo cual digo son vehículos importantes, son modernos y fundamentalmente son sustentables asique este es el objetivo final.

¿Qué multas va a haber para los que infrinjan estas normas?

No, multas no. Se va a hacer el decomiso del vehículo y lógicamente de lo que se está transportando.

¿Y el caballo después dónde va a ir?

Estamos trabajando con fundaciones y organizaciones y asociaciones que están trabajando y que le van a dar la manutención y el tratamiento adecuado que se le tenga que dar.