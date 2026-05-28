Ituzaingó: Conversatorio sobre Derechos Humanos y Democracia
El Municipio invitó a participar del evento que se llevará a cabo este viernes 29 de mayo, a las 18.00, en el Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848). La actividad es abierta a la comunidad y no requiere inscripción previa.
El conversatorio “Derechos Humanos y Democracia”, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Relaciones con la Comunidad de Ituzaingó, reunirá a especialistas y referentes vinculados con la temática, en una mesa panel moderada por Aimé Ereñu -directora de Derechos Humanos y Memoria-.
Participarán del encuentro:
Salud: Johanna Tricarico - Soy Garrahan
Educación: Morena Mareco - representante estudiantil de Educación Técnica Profesional de la Región 8
Géneros y Diversidad: Ivanna Rodríguez - Conurbanes Diverses - Comisión Orgullo Ituzaingó
Jubilados: Carlos “El Chaca” Dawlowski - Los 12 Apóstoles, Jubilados del Congreso
Derechos Humanos y Memoria: Gladys Zalazar - Comisión Directiva de Abuelas
Humanismo y Territorio: Padre Francisco “Paco” Olivera - Cura en la Opción por las y los Pobres, Fundación Isla Maciel.
Para más información: presencialmente, en la Secretaría de Desarrollo Humano (Av. Ratti 10), o llamando al 4623-2197, de lunes a viernes de 8.00 a 16.00.
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