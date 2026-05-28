El conversatorio “Derechos Humanos y Democracia”, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Relaciones con la Comunidad de Ituzaingó, reunirá a especialistas y referentes vinculados con la temática, en una mesa panel moderada por Aimé Ereñu -directora de Derechos Humanos y Memoria-.

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Participarán del encuentro:

Salud: Johanna Tricarico - Soy Garrahan

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Educación: Morena Mareco - representante estudiantil de Educación Técnica Profesional de la Región 8

Géneros y Diversidad: Ivanna Rodríguez - Conurbanes Diverses - Comisión Orgullo Ituzaingó

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Jubilados: Carlos “El Chaca” Dawlowski - Los 12 Apóstoles, Jubilados del Congreso

Derechos Humanos y Memoria: Gladys Zalazar - Comisión Directiva de Abuelas

Humanismo y Territorio: Padre Francisco “Paco” Olivera - Cura en la Opción por las y los Pobres, Fundación Isla Maciel.

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Para más información: presencialmente, en la Secretaría de Desarrollo Humano (Av. Ratti 10), o llamando al 4623-2197, de lunes a viernes de 8.00 a 16.00.