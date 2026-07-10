Un abogado fue detenido en el partido bonaerense de Ituzaingó, acusado de integrar una presunta estafa piramidal millonaria que habría perjudicado a inversores por más de un millón de dólares. Su socio, también abogado, permanece prófugo y es intensamente buscado por la Justicia.

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La investigación está a cargo del fiscal Lucio Rivero, de la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, y se inició a partir de las denuncias presentadas por las víctimas. La causa tramita en el Juzgado de Garantías N° 3 de Morón, que ordenó los allanamientos y la detención de uno de los sospechosos.

Según la pesquisa, los acusados manejaban la firma Avalon Capital Futures Investments, que funcionaba en oficinas del Complejo Thays, en Parque Leloir. Allí ofrecían supuestas inversiones en criptomonedas, la Bolsa de Comercio y hasta en el mercado de la soja, prometiendo rendimientos dolarizados.

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Foto: La Ciudad Web

De acuerdo con la investigación, el esquema consistía en pagar intereses durante los primeros meses para generar confianza y convencer a los clientes de realizar aportes cada vez mayores. Luego dejaban de cumplir con los pagos, atribuían las pérdidas al comportamiento del mercado y finalmente cortaban todo contacto con los inversores.

Hasta el momento, la Justicia investiga cinco hechos de estafa reiterada, aunque sospecha que el número de damnificados podría ser mayor. Durante los procedimientos se secuestraron carpetas con contratos que revelan inversiones de entre 50.000 y 350.000 dólares.

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De acuerdo a lo que publicó el medio local La Ciudad Web, los allanamientos se realizaron en Bella Vista, Parque Leloir y Villa Ariza, donde fue detenido Ángel Elías Gómez. En tanto, sobre Juan Ignacio Lombardo pesa un pedido de captura y continúa prófugo. En su domicilio de un barrio privado no fue hallado.

Durante los operativos también fueron secuestradas carpetas identificadas con el nombre de Avalon Capital, tarjetas que presentaban a Lombardo como "Founder & CEO" y tres vehículos de alta gama: un Mercedes Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S y una camioneta Dodge RAM 1500.

Además, el fiscal solicitó informes al Banco Central, la ARCA y la Inspección General de Justicia (IGJ) para determinar la situación de la empresa y pidió la inhibición preventiva de los bienes de ambos imputados mientras avanza la investigación.