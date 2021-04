El comunicado señala:

El PRO sigue regalando soberanía

El interbloque de concejales del Frente de Todos expresa su más enérgico repudio a los dichos de la Presidenta del Pro, Patricia Bullrich, quien irresponsablemente pidió entregar las Islas Malvinas a una empresa multinacional a cambio de vacunas contra el Covid 19.

A nadie le sorprende las provocativas declaraciones de la ex funcionaria de Cambiemos pero como representantes del Pueblo, no podemos permitirnos dejar pasar estas declaraciones sin manifestar nuestro más enérgico repudio a la falta de respeto, que con sus dichos no hace más que ofender y menospreciar la lucha que los argentinos venimos realizando sobre los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas.

Un tema tan caro a nuestro sentir nacional no puede ser mancillado por una dirigente que ni siquiera tuvo en cuenta la memoria de nuestros héroes que dejaron su vida en nuestro territorio insular.

Las declaraciones de Bullrich resultan a las claras ofensivas y repudiable pero en definitiva son el modo de actuar de una dirigente que en nada contribuye a la unión de los argentinos que con la complicidad de algun medios de comunicación, ofenden y menosprecian el honor de nuestros Veteranos de Malvinas y en especial de nuestros queridos Veteranos de Malvinas de Ituzaingó.

Interbloque de Concejales y Concejalas del Frente de Todxs Ituzaingó