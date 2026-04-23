Tres hombres acusados de protagonizar una violenta entradera bajo la modalidad de “falso repartidor” fueron detenidos en las últimas horas en Ituzaingó, luego de un operativo que se inició a partir del seguimiento del vehículo utilizado por la banda.

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Según informó el medio local Diario Ituzaingó La Ciudad, la captura se logró gracias al sistema municipal de lectura de patentes, que permitió detectar el auto de apoyo en circulación días después del hecho.

El episodio ocurrió el pasado 6 de abril en una vivienda ubicada sobre la calle J. Balbín al 4600. Allí, uno de los delincuentes simuló ser repartidor y llegó con un supuesto envío de globos con forma de corazón, incluso mencionando el nombre de la víctima, una joven de 25 años.

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Cuando la mujer abrió la puerta, fue sorprendida por el agresor, que la amenazó con un arma de fuego y la redujo contra una pared. En ese momento, otros cómplices intentaron ingresar a la casa.

La situación cambió cuando una amiga de la víctima logró escapar por el portón del garaje y comenzó a pedir ayuda a los gritos. Ante la alerta, los delincuentes se dieron a la fuga en un Renault Sandero azul, llevándose únicamente un par de aros de oro.

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Seguimiento y detenciones

A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores detectaron que un Volkswagen Vento actuaba como vehículo de apoyo. Días después, el sistema de monitoreo lo identificó circulando por la intersección de Avenida Rivadavia y Ventura Alegre.

Allí, personal policial interceptó el auto y detuvo a sus tres ocupantes: un hombre de 33 años domiciliado en González Catán y otros dos de 24 y 23 años, ambos de Morón. Durante el procedimiento se secuestraron el vehículo y cuatro teléfonos celulares.

Antecedentes y causa

De acuerdo a lo publicado por La Ciudad, los detenidos cuentan con antecedentes penales. El mayor del grupo registra causas por robos agravados y portación de armas desde 2012, mientras que otro de los implicados había recuperado la libertad en septiembre del año pasado tras una causa por robo.

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La investigación quedó en manos de la UFI N° 2 de Ituzaingó, que avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.