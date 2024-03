Hugo Equiza, excandidato a la intendencia de Ituzaingó por el partido La Libertad Avanza, alzó su voz para expresar un punto de vista crítico hacia las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno de Javier Milei.

En una entrevista con el programa periodístico Primer Plano, transmitido por el canal Somos de Flow, Equiza compartió sus preocupaciones sobre el impacto del ajuste en la sociedad. Aunque admite su admiración por las medidas implementadas en los primeros 100 días de mandato, no puede evitar señalar el fuerte impacto que tuvo el ajuste en la población.

“Estoy sorprendido por la madurez y lo inteligente que han sido los ciudadanos de decir ‘estamos apretando los dientes y vamos a salir adelante’. Pero la verdad, es muy difícil sobrellevar estos 100 días con este nivel de ajuste”, se sinceró sobre los recortes el excandidato a jefe comunal, quien durante su campaña se fotografiaba portando una motosierra.

"Lo brutal del ajuste ha golpeado mucho. Entiendo que nos falta un poquitito de sensibilidad a los dirigentes respecto de la situación difícil que está atravesando la gente", agregó el dirigente.

"Es muy duro el nivel de ajuste y sobre todo el nivel de los precios del transporte y de los alimentos. Yo no sé si no la ve el presidente”, puntualizó el libertario a la hora de analizar el momento económico. Y reconoció que el Presidente “está abstraído” en su programa y que “por ahí no le llega toda la información de lo que está sucediendo”.

Sin embargo, Equiza dijo mantener la “esperanza” de que el Gobierno tome conciencia de la situación y realice ajustes más sensibles a las necesidades de las “familias trabajadoras”. Por último, destacó la importancia de encontrar un equilibrio entre las medidas económicas y el apoyo a los sectores más vulnerables de la población.