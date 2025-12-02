La firma fundada en 1968, Ascensores Cóndor, ubicada en el partido de Ituzaingó, atraviesa una situación crítica. La firma no paga salarios desde hace cuatro meses y desde hace tres meses tampoco produce ascensores.

Además, tiene cuentas embargadas y mantiene deudas con clientes por alrededor de 200 ascensores ya cobrados y no fabricados, informó El1.

En diálogo con C5N, Tino, delegado y trabajador hace 18 años, manifestó: “Hicimos varias audiencias con el Ministerio de Trabajo, tuvimos conciliación obligatoria, no queríamos llegar a esto, pero decidimos que se termine”. La empresa supo tener 180 trabajadores. Hoy, solo quedan 40.

“Los dueños se borraron del mapa”, aseguró el delegado. Además, contó que deben 200 ascensores a clientes: “Hay reclamos todos los días, vienen a buscar los ascensores que ya pagaron”.

También detalló que “no hay insumos, tienen juicios por todos lados, deudas en el banco, con proveedores”, tampoco tienen obra social porque no están haciendo los aportes hace un año.

Por su parte, Joaquín, un trabajador de hace nueve años, expresó: “Hace un año venimos haciendo audiencias en el Ministerio, pero todo tiene un fin. Hasta acá llegamos. Sentimos que nos están negreando, no dan la cara”.