Según se informó oficialmente, los trabajos comprenden la limpieza del espejo de agua, la remoción de plantas acuáticas y embancamientos, el control de vegetación ribereña, deforestación y acopio de materiales. Para las tareas se utilizó un camión tatú, una excavadora brazo corto, pala cargadora frontal y una retropala.

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El esquema de máquina es una herramienta para ejecutar tareas de mantenimiento y adecuación de la infraestructura hidráulica en todo el territorio bonaerense.



En ese sentido, la Provincia realizó la contratación de maquinaria especializada para intervenir en la limpieza y el saneamiento de cursos de agua, la remoción de sedimentos y embancamientos, el perfilado de taludes, la recomposición de terraplenes, la desobstrucción de alcantarillas y otras acciones necesarias para garantizar el correcto escurrimiento y prevenir anegamientos.



El sistema funciona mediante licitaciones que asignan una determinada cantidad de trabajo de distintos tipos de maquinaria en cada una de las zonas hidráulicas de la provincia.



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