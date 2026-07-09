Ituzaingó lanzó nuevos cursos gratuitos de formación a distancia, propuestas, que son virtuales y otorgan certificado oficial, y tienen como objetivo ofrecer competencias y herramientas, para potenciar las condiciones de empleabilidad de los y las estudiantes.

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Los cursos se dictan en la Plataforma de Formación a Distancia municipal, que permite realizar la cursada según las necesidades y posibilidades de cada estudiante, respetando las fechas de entrega de trabajos prácticos y exámenes, se informó oficialmente.

Oferta completa:

Inicio 13/07

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Planilla de cálculo

(Duración: 2 meses)

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El curso se centra en la aplicación Excel de Microsoft Office, la misma permite crear, editar y analizar datos de manera eficiente. Facilita la organización de la información y la realización de cálculos precisos.



Educación financiera

(Duración: 1 mes)

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Este curso brinda herramientas prácticas para entender cómo funciona el dinero, planificar gastos y alcanzar metas de ahorro, sin importar el nivel de ingresos.



Estrategias para estudiar

(Duración: 2 semanas)

Este curso ofrece herramientas prácticas para mejorar las habilidades de aprendizaje y estudiar de manera más eficiente. Apunta a organizar el tiempo, la toma de apuntes efectivos, el desarrollo de métodos de lectura comprensiva y la memorización de información clave.



Estrategias para publicitar un producto

(Duración: 2 meses)

Este curso explora estrategias para la creación de publicidad en plataformas digitales, ampliando los conceptos y definiciones de marketing digital. Esta propuesta está dirigida especialmente a emprendedores y a quienes quieran incursionar en el marketing digital.



Un currículum exitoso

(Duración: 1 semana)

Este curso trabajará sobre los diferentes tipos de CV, sus estructuras y características específicas, y la importancia de su presentación, para que comunique de forma efectiva tus habilidades personales y experiencias laborales previas.

Inicio 20/07:



Habilidades de comunicación interpersonal para entrevista laboral

(Duración: 1 semana)

En este curso se abordarán las distintas competencias comunicativas (verbal, paralingüísticas y de comunicación no verbal) y cómo mejorar y optimizar las habilidades de comunicación para la presentación en una entrevista laboral.

Quienes deseen inscribirse en los cursos, deberán registrarse en la Plataforma de Formación a Distancia, ingresando en: https://red.miituzaingo.gov.ar/formacionadistancia/