Ituzaingó: Pablo Descalzo entre computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense
El Intendente encabezó la entrega de computadoras a los estudiantes del último año de la Escuela Especial N°501. La actividad, que formó parte del Programa Conectar Igualdad Bonaerense, tuvo lugar este miércoles.
"Es fundamental que el Estado provincial impulse políticas que garanticen el derecho a la educación pública de calidad y la igualdad de oportunidades, sobre todo a este sector tan golpeado por el Gobierno Nacional. En este sentido, la entrega de computadoras promueve la equidad en el acceso a las tecnologías, reduciendo las desigualdades digitales, sociales y educativas”, dijo Pablo Descalzo durante el acto.
Por otro lado, la vicedirectora de la Escuela de Educación Especial N°501, Luciana Duffour, indicó : “Los estudiantes están muy felices de recibir las computadoras ya que son una herramienta muy importante para la inclusión porque brinda oportunidades para su futuro”.
El programa Conectar Igualdad Bonaerense forma parte de las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires, orientadas a garantizar la igualdad, reducir las brechas sociales y digitales, integrando las nuevas tecnologías en la educación. En este sentido, la iniciativa provee equipamiento tecnológico a los y las estudiantes, que cursan el último año del secundario, en escuelas de modalidad rural o especial, se informó oficialmente.
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