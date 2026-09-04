La jornada de capacitación tuvo como objetivo brindar herramientas de educación financiera y acompañar a los trabajadores productivos en el fortalecimiento de sus proyectos, se informó oficialmente.

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“Provincia Microcréditos” es una política pública de Gobernación que ofrece financiamiento para incrementar capital de trabajo, refaccionar espacios o adquirir nuevas maquinarias.

Tras finalizar el encuentro, la secretaria de Desarrollo Productivo del municipio de Ituzaingó, Natalia Lazzeri, destacó la importancia de realizar jornadas de educación financiera: “Es fundamental brindar herramientas a microemprendedores, comercios, industrias y PYMES de Ituzaingó que les permitan potenciar sus negocios y sostener sus actividades”.

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En el mismo sentido, un emprendedor local resaltó la utilidad de estas capacitaciones: “En este contexto complejo para la producción nacional, es muy importante el apoyo del municipio con información y capacitaciones sobre asistencia”.

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