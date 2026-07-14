En temporada invernal el beneficio contempla un reintegro de hasta dos garrafas de 10 kg por mes, por un monto de $9.593, cada una. Ese reintegro se realiza en el momento, abonando con las billeteras virtuales BNA+ y MODO.

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Los requisitos para acceder a este beneficio son: los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas totales; y ningún integrante del hogar debe poseer vehículos con menos de tres años de antigüedad ni ser titular de tres o más inmuebles. Tener en cuenta que los anteriores requisitos de ingresos no aplican si en la vivienda reside una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), un veterano de Malvinas, o algún integrante cuenta con certificado del ReNaBaP.

Cronograma de operativos

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Martes 14/7,15 hs - Miguel del Camino 4152.

Jueves 16/7,10 hs. - Centro de Desarrollo Social San Antonio (Olivera 2160)

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Jueves 16/7,15 hs.- Tel Aviv 2710

Viernes 17/7, 10 hs - Udaondo 1046

Lunes 20/07,10 hs - Sociedad de fomento Iparraguirre (Fader 2250)

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Viernes 24/07, 11 hs - Centro de Desarrollo Social Barrio Nuevo (Alsina 4345)

Jueves 30/07,15 hs - Los Ranqueles 2510



Más información: personalmente, en la oficina de Defensa de los Derechos del Consumidor, ubicada en el 2do piso de la Galería Centenario (Peatonal Eva Perón) frente al Palacio Municipal, enviando un correo electrónico a [email protected], o llamando al 2120-1873/74/75, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.