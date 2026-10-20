Innovatech 2026 forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Ituzaingó, con el objetivo de fortalecer la economía y el desarrollo local, promoviendo la articulación entre empresas, universidades, polos tecnológicos, instituciones educativas y organismos públicos.

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Expo Innovatech es una oportunidad para conocer propuestas y soluciones innovadoras, descubrir nuevas tecnologías, intercambiar experiencias con referentes del sector y generar oportunidades y vínculos estratégicos entre quienes forman parte del entramado productivo local.

La primera edición de la feria, realizada en 2024 estuvo destinada a empresas, y en 2025 amplió la convocatoria a PyMEs, escuelas, universidades, startups tecnológicas e instituciones. Este año, Innovatech Expo profundizará el camino recorrido en los años anteriores, generando nuevas mesas de trabajo, vínculos y convenios estratégicos.

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