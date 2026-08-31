Un policía de la Ciudad se enfrentó a tiros con cuatro motochorros que asaltaban a un enfermero en Ituzaingó, en un episodio ocurrido sobre la avenida Santa Rosa, en el límite con Morón. El tiroteo se produjo cerca de un jardín de infantes y aproximadamente media hora antes del ingreso de los alumnos.



Según informó el portal ZonaNorteDiario, la víctima circulaba en moto cuando fue interceptada por los delincuentes, que se movilizaban en otras dos motocicletas. Los asaltantes hicieron caer al enfermero y le robaron una mochila.

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En ese momento, un policía que se encontraba detenido en un semáforo dentro de su auto particular observó la situación. El agente bajó del vehículo, se identificó y dio la voz de alto.

Según la reconstrucción del hecho, los delincuentes respondieron con disparos, lo que desencadenó un tiroteo. Luego escaparon en las motos y durante la huida abandonaron la mochila que habían robado.

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La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. Los peritos encontraron ocho vainas servidas en el lugar, aunque todavía no se determinó cuántos disparos efectuó cada una de las partes.

Pese al intercambio de disparos, no hubo personas heridas. El policía y el enfermero resultaron ilesos y tampoco hubo víctimas entre la comunidad educativa, ya que el enfrentamiento ocurrió antes del horario de entrada al jardín.

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Los cuatro sospechosos permanecen prófugos y son buscados a partir del análisis de las cámaras públicas y privadas instaladas en la zona.

La investigación quedó a cargo de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó, bajo la conducción de la fiscal María Alejandra Bonini. La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.