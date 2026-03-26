Ituzaingó: Vigilia por el 44 aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas
El Municipio invitó a los vecinos a participar de la tradicional vigilia en homenaje a los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas, en la víspera del 2 de abril.
A 44 años de la Guerra de Malvinas, en Ituzaingó se realizará una ceremonia el miércoles 1° de abril, a partir de las 20.30 hs.- La actividad se desarrollará en el anfiteatro central de la Plaza San Martín (24 de Octubre y Mariano Acosta), y contará con la presencia de veteranos, representantes de diversas organizaciones de la comunidad y miembros de clubes de barrio del municipio.
Asimismo, habrá actividades culturales y artísticas que convocarán a los vecinos a honrar a nuestros héroes y caídos, se informó oficialmente.
Cronograma de actividades:
21:30 hs - Huinca Compañía Adulta
21:40 hs - Banda de rock “El Síndrome de Peter”
22:00 hs - Ballet “Buenos Aires Folklore”
22:10 hs - Grupo folklórico “Ñaupa”
23:00 hs - Intervención artística de “Constructores de Fuego”
El evento finalizará pasada la medianoche, después de la entonación del Himno Nacional y el tradicional minuto de silencio en el Monumento a los Veteranos y Caídos en Malvinas.
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