A 44 años de la Guerra de Malvinas, en Ituzaingó se realizará una ceremonia el miércoles 1° de abril, a partir de las 20.30 hs.- La actividad se desarrollará en el anfiteatro central de la Plaza San Martín (24 de Octubre y Mariano Acosta), y contará con la presencia de veteranos, representantes de diversas organizaciones de la comunidad y miembros de clubes de barrio del municipio.

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Asimismo, habrá actividades culturales y artísticas que convocarán a los vecinos a honrar a nuestros héroes y caídos, se informó oficialmente.

Cronograma de actividades:

21:30 hs - Huinca Compañía Adulta

21:40 hs - Banda de rock “El Síndrome de Peter”

22:00 hs - Ballet “Buenos Aires Folklore”

22:10 hs - Grupo folklórico “Ñaupa”

23:00 hs - Intervención artística de “Constructores de Fuego”

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El evento finalizará pasada la medianoche, después de la entonación del Himno Nacional y el tradicional minuto de silencio en el Monumento a los Veteranos y Caídos en Malvinas.



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