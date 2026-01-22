Una nueva polémica se desató en las últimas horas a partir de un cruce entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y la senadora provincial María Florencia Arietto, por el estado de los patrulleros de la Policía Bonaerense en el sur del conurbano.

El conflicto se inició luego de que Arietto compartiera un video realizado por una concejal libertaria, en el que se observan varios móviles policiales fuera de servicio en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

En su publicación, la legisladora cuestionó a la gestión provincial y municipal: “Mirá cómo los vecinos de Budge son robados permanentemente mientras la Provincia esconde patrulleros y el municipio no arregla las calles ni las luces. Lomas de Zamora es tierra de nadie”, escribió.

Mirá como los vecinos de Budge son robados permanente mientras la provincia esconde patrulleros y el municipio no arregla las calles ni las luces. Lomas de Zamora es tierra de nadie. Gran trabajo de la concejal Eli Barboza. pic.twitter.com/nL3h4G5aFB — María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) January 20, 2026

El mensaje rápidamente generó repercusión política. Ante la difusión del video y las acusaciones, el ministro Javier Alonso salió al cruce con un comunicado en el que respondió a la exasesora de Patricia Bullrich durante su paso por el Ministerio de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri. “Basado en el profundo desconocimiento que vuelve a demostrar la senadora Arietto, algo ya habitual a lo largo de su trayectoria y de sus reiteradas derrotas en materia de seguridad, es necesario aclarar lo evidente”, expresó el funcionario.

Alonso explicó que los móviles exhibidos en el video “están dados de baja y a la espera de que el Gobierno nacional autorice su despacho para la compactación”, y atribuyó la demora a “la desidia burocrática de Nación”. Además, remarcó que los patrulleros, como cualquier herramienta operativa, tienen una vida útil y luego deben ser reemplazados.

Basado en el profundo desconocimiento que vuelve a demostrar la senadora Arietto, algo ya habitual a lo largo de su trayectoria y de sus reiteradas derrotas en materia de seguridad, es necesario aclarar lo evidente.



Los móviles que menciona en Lomas de Zamora están dados de baja… — Javier Alonso (@JaviAlonsook) January 21, 2026

“El recambio es exactamente lo que venimos haciendo durante toda nuestra gestión: más de 7.400 móviles 0 km, completamente equipados, fueron entregados hasta la fecha para fortalecer el trabajo policial en toda la Provincia”, subrayó el ministro de Seguridad bonaerense.

“Antes de desinformar, sería bueno que se dedique a trabajar. Los bonaerenses no conocen ningún aporte concreto de su parte, más allá de que todos los meses percibe recursos que salen del esfuerzo del pueblo de la provincia”, expresó el funcionario bonaerense.