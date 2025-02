El Presidente le respondió al Gobernador quien lo había “invitado” a trabajar en conjunto con sus equipos de seguridad en medio del resonante crimen de Kim, la nena de 7 años de La Plata.

Puede interesarte

“Gobernador, en primer lugar, quiero señalarle que no se puede trabajar con alguien como Ud. que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las hace las paga”, respondió Milei al pedido de KIcillof.

“Su doctrina prodelincuentes con raíces en el pensamiento atroz de Zaffaroni está en las antípodas de la tolerancia cero de Becker-Giuliani a la que nosotros en Nación suscribimos”, lo acusó el Presidente.

Kicillof viene reclamando el envío de fondos al Gobierno Nacional: “Nos quitó 750 mil millones de pesos de un fondo que estaba destinado a seguridad”, aseguró el mandatario bonaerense.

Sin embargo, el diálogo no parece prosperar. Javier Milei continuó con su respuesta: “La Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”.