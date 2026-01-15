El presidente Javier Milei tiene previsto visitar Mar del Plata a fines de enero, en una agenda que todavía se encuentra en etapa de definición pero que se estimaría entre el lunes 26 y el martes 27. La llegada del mandatario a “La Feliz” se daría apenas regrese al país tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, luego de una escala previa en Córdoba, donde asistirá al Festival de Jesús María.

Lejos de una visita turística, en el entorno libertario subrayan que el viaje responde a una lógica política. Mar del Plata es una ciudad donde el discurso presidencial encontró buena recepción electoral y donde el vínculo con su electorado.

Aunque la agenda oficial y los detalles finos siguen “en revisión”, se contempla una recorrida urbana de bajo perfil y alto impacto visual, pensada para el contacto directo más que para anuncios. No se descarta una caminata por la zona de Güemes, como en visitas anteriores.

La intención del Presidente es, además, “tomarle el pulso” a la temporada estival en los días históricamente más fuertes para la Costa Atlántica. En el Gobierno califican el verano como “exitoso” y Milei buscaría capitalizar políticamente el pico turístico, destacando ocupación hotelera y otros indicadores que respalden la idea de una incipiente recuperación económica.

