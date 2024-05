Este jueves se llevará adelante el segundo paro general contra la gestión de Javier Milei en poco menos de 5 meses de su llegada a Casa Rosada. En este marco, el mensaje del Gobierno fue que habrá sanciones para quienes adhieran a la medida de fuerza.

Por su parte, el propio Presidente lanzó el mensaje “Yo no paro” en sus redes, y le agregó su clásica frase de cabecera “Viva la Libertad Carajo”.

Vale destacar que el vocero presidencial, Manuel Adorni sostuvo: “Se les descontará a aquellos que vayan a la marcha, no a quienes no puedan venir a trabajar porque no funciona el transporte. Todos vamos a tener dificultades para ir a trabajar y el que no va a trabajar no cobra".

Se prevé que “Yo no paro” será el mensaje en las redes con el cual el oficialismo y sus simpatizantes buscarán contrarrestar las acciones de la central obrera.