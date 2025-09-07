Con la jornada electoral ya concluida y los primeros cómputos en camino, el presidente Javier Milei confirmó que se trasladará al búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, La Plata, para recibir los resultados junto a sus ocho candidatos seccionales.

La decisión fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni. El arribo será aproximadamente a las 20.00, al igual que la llegada de la secretaria general de la Presidencia y titular nacional de LLA, Karina Milei.

El salón Vonharv de Gonnet, el epicentro libertario, tiene una nutrida seguridad, vallas dispuestas a varias cuadras y la prensa aguardando en el exterior.

