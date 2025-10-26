El presidente Javier Milei emitió su voto este domingo en la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el barrio porteño de Almagro. Tal como estaba previsto, el mandatario arribó minutos antes de las 11, rodeado por un importante despliegue de seguridad.

Con gesto tranquilo y sin realizar declaraciones a la prensa, Milei ingresó al establecimiento, saludó brevemente a las autoridades de mesa y depositó su voto a las 11.07 en la urna correspondiente a la mesa 2211.

Tras sufragar, Milei se retiró rápidamente del edificio y tiene previsto seguir el desarrollo de la jornada electoral junto a su equipo más cercano.

