A cargo de la empresa 24/7 Ingeniería, la obra eléctrica comprende la readecuación del tablero principal, para el funcionamiento de la nueva potencia instalada, con un nuevo tendido de conductores desde la subestación eléctrica hacia la zona operativa, dando así alimentación a los nuevos 4 tableros secundarios, estratégicamente distribuidos en el muelle, se informó oficialmente.

En este sentido, se evitará el tendido de cables por cintas o grampas en la superficie del muelle y se optimizarán los consumos con una renovación del sistema de medición eléctrica utilizado por CGPQ, mejorando la seguridad y la operatoria.

En tanto que la obra complementaria prevé el perfilado con reconformación de gálibo y pavimentación con concreto asfáltico en caliente.

En el marco de su recorrida, durante el inicio de las obras, Jimena López, titular del Consorcio, destacó la relevancia que tiene este trabajo para continuar mejorando la operatoria portuaria y reafirmó su compromiso con el mejoramiento del espacio tendiente al crecimiento de la estación marítima y todo su entorno.

