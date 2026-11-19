Joaquín de la Torre cuestionó la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y advirtió que la decisión puede terminar favoreciendo la unidad del peronismo y profundizando la fragmentación de la derecha, de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Ads

A través de una serie de declaraciones, el dirigente planteó que Javier Milei perdió la posibilidad de organizar una gran interna con los distintos sectores de la centroderecha y la derecha para definir una candidatura presidencial común.

Según su análisis, el mandatario tenía posibilidades de imponerse en esa competencia. Consideró que, aunque su techo electoral viene disminuyendo, conserva un piso de alrededor de 20 puntos, suficiente para ganar una primaria en la que pudiera establecer las reglas de juego.

Ads

Sin embargo, De la Torre sostuvo que, al cerrarse esa instancia de competencia, Milei termina dejando afuera a dirigentes y sectores que pretenden debatir y modificar aspectos del modelo político y económico impulsado por el oficialismo, al que vinculó con Karina Milei y Diego Santilli.

En ese contexto, anticipó que podría aparecer una candidatura alternativa dentro del mismo espacio ideológico, con una propuesta orientada a conservar los aspectos positivos de la gestión actual, pero introduciendo las correcciones que considere necesarias.

Ads

Para el dirigente, ese eventual postulante también podría superar los 20 puntos y disputar directamente con Milei un lugar en una segunda vuelta. Como antecedente, mencionó la competencia electoral de 2023 entre el actual Presidente y Patricia Bullrich.

Puede interesarte

El peronismo y el reordenamiento de sus candidaturas

En contraposición, De la Torre consideró que la suspensión de las PASO no representa un problema para el peronismo, ya que, según su interpretación, ese espacio históricamente no dependió de las primarias para definir sus candidatos presidenciales.

En ese sentido, afirmó que el movimiento resuelve sus disputas internas mediante acuerdos políticos, pragmatismo y liderazgos capaces de ordenar las distintas corrientes.

Ads

Además, sostuvo que el Gobierno terminó con las aspiraciones presidenciales de Axel Kicillof y que, a partir de ese escenario, el peronismo quedó alineado detrás de Sergio Massa, quien, de acuerdo con su análisis, tendrá un papel central en la definición de la candidatura junto con Cristina Fernández de Kirchner.

"La suspensión de las PASO no los dividió. Los obligó a unirse", resumió el dirigente, al marcar el contraste entre la situación del oficialismo y la oposición peronista.

Un llamado a superar la discusión política actual

Finalmente, De la Torre expresó su expectativa de que las disputas por las reglas electorales permitan dar lugar a una renovación de los liderazgos políticos.

Planteó la necesidad de encontrar dirigentes capaces de interpretar los cambios globales y las oportunidades que ofrece el desarrollo tecnológico.

En esa línea, consideró que Argentina tiene la posibilidad de recuperar un lugar de potencia internacional si logra concentrar sus esfuerzos en los desafíos de la revolución tecnológica.