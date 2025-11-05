La ciudad de La Plata será una de las paradas clave en la visita de Johnny Depp a la Argentina. El artista de reconocimiento internacional —actor, músico y ahora nuevamente director— brindará una masterclass exclusiva junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, en una actividad especial que se desarrollará en la capital bonaerense en el marco de la presentación de su nueva película: Modigliani, tres días en Montparnasse.

Ads

El evento tendrá lugar en el mes de noviembre de 2025, y forma parte de la gira internacional que acompaña el estreno del film dirigido por Depp, que marca su regreso a la dirección cinematográfica tras varios años. La masterclass platense estará centrada en temas vinculados a la actuación, la dirección y el proceso creativo en el cine, y se espera una alta convocatoria de estudiantes, profesionales del audiovisual y fanáticos.

La película será estrenada en salas de cine de todo el país el 13 de noviembre, mientras que la avant premiere oficial será el martes 11 en el Cinemark de Palermo, en CABA, con la presencia de Depp, Scamarcio y parte del elenco.

Ads

Una historia bohemia en clave de biopic

Modigliani, tres días en Montparnasse es una biopic dramática ambientada en París en 1916, que retrata tres días intensos en la vida del pintor Amedeo Modigliani, apodado “Modi”. El film muestra su lucha interna durante la Primera Guerra Mundial, su deseo de abandonar el arte, y sus vínculos con figuras clave de la bohemia parisina como Maurice Utrillo, Chaïm Soutine y su musa Beatrice Hastings.

La película, protagonizada por Riccardo Scamarcio, cuenta con un elenco internacional de primer nivel: Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, entre otros. Tuvo su estreno mundial en el Festival de San Sebastián 2024, fue distinguida en el Capri Hollywood y participó del Festival de Cine de Roma.

Ads

Cine internacional en La Plata

La llegada de Johnny Depp a La Plata genera fuerte expectativa. La ciudad ha consolidado en los últimos años su perfil como polo cultural del cine independiente y universitario, y la presencia de una figura internacional como Depp se considera un hito para el ámbito audiovisual local.