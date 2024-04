El ministro de transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, se refirió al conflicto del transporte público que genera un trastorno en la movilidad del ciudadano. El funcionario dijo que de las 256 líneas del AMBA no funciona “casi ninguna”.

“En febrero, se acordó entre trabajadores y empresarios un bono de $250 mil a cuenta de la siguiente paritaria, es decir que el mes pasado ya cobraron la suma que están reclamando los trabajadores”, explicó Jorge D’Onofrio a Urbana Play.

“La paritaria no se termina de cerrar porque Nación no incorporó a la estructura de costos esta diferencia salarial”, continuó. “Los empresarios no avanzan si Nación no garantiza fondos y los trabajadores no aceptan que le saquen 30% del salario”, adelantó sobre el conflicto.

Sobre el impacto en el AMBA dijo que “para nosotros es mucho más grave porque no hay medios alternativos, la realidad del conurbano es que hay un micro que te saca del barrio y eso colapsó hoy”.

“Espero que en la reunión de hoy se llegue a un acuerdo para salir de este conflicto”, cerró.