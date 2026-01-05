El diputado nacional y excanciller Jorge Taiana alertó sobre la delicada situación que atraviesa Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. En ese marco, reclamó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condene el accionar estadounidense por violar la soberanía del país caribeño y el derecho internacional.

En diálogo con Es un Montón, por Radio Provincia AM 1270, Taiana sostuvo que “los organismos internacionales sirven para poco”, aunque aclaró que en contextos de crisis “es mejor tenerlos que no tener nada”. En ese sentido, consideró que el Consejo de Seguridad de la ONU debería emitir “una condena contra Estados Unidos, por su invasión y ataque a Venezuela, violando la soberanía, el derecho internacional y secuestrando a un jefe de Estado en ejercicio”.

El exministro explicó que, en caso de que no prospere una declaración en el Consejo de Seguridad, el debate pasará a la Asamblea General de la ONU. Taiana, estimó que “seguramente será aprobado el rechazo al accionar de EE.UU., porque dejó a todo el mundo en el aire y, a su vez, amenaza a diestra y siniestra con hacer lo que se le ocurra en todas partes del mundo”. En ese contexto, remarcó la importancia de la postura que adopten países como Gran Bretaña y Francia.

También analizó la situación interna de Venezuela y advirtió que se trata de un escenario de “enorme fragilidad”. En ese sentido, pidió no analizar los hechos de manera aislada: “No hay que tomar lo que pasó como una foto porque sacaron a Maduro y están tratando de coordinar con Delcy Rodríguez”. Además, cuestionó la viabilidad de un gobierno impuesto desde el exterior: “Trump dice que va a gobernar, pero no se puede gobernar a la distancia y mucho menos a un país como Venezuela”.

El diputado alertó que dentro del país bolivariano existen fuertes tensiones. Señaló que los seguidores de Maduro “pueden exigir la liberación”, como ocurrió recientemente, con una manifestación “más grande de lo que se imaginaba, y con gente armada incluso”. Al mismo tiempo, indicó que “la oposición de derecha, que quedó descalificada por el propio Trump, tampoco dijo qué iba a hacer”.

Finalmente, Taiana llamó a la cautela y enfatizó la necesidad de una salida pacífica: “Hay que insistir en que esto debe ser resuelto por los venezolanos de forma pacífica, porque de lo contrario los riesgos para la paz dentro de Venezuela y para la seguridad internacional son muy altos”.