Con todas las expectativas del oficialismo, el Senado sesionará este miércoles para discutir la reforma laboral, iniciativa clave para el Gobierno de Javier, que confía en obtener su media sanción debido al apoyo de bloques aliados en el marco de las extensas negociaciones.

El proyecto "tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con trabajo de todos los senadores pertenecientes a los bloques que conformamos 44 senadores. Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo", dijo la titular del bloque de LLA Patricia Bullrich.

Se espera una sesión maratónica, que podría concluir con la votación en general cerca de la medianoche, para luego pasar al tratamiento artículo por artículo.

La reforma laboral introduce modificaciones en temas claves como indemnizaciones, salarios dinámicos, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas, entre otros puntos.

Mientras tenga lugar la sesión, habrá marchas y protestas contra la iniciativa en todo el país.

