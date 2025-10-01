Este jueves desde las 10.00, el Senado avanzará en el tratamiento del rechazo definitivo del veto a la Ley de Financiamiento Universitario y a la de Emergencia Pediátrica. En paralelo, en las calles aledañas, se espera una nueva movilización de docentes, estudiantes, trabajadores del Hospital Garrahan y organizaciones sociales y sindicales.

Ads

La sesión fue pactada el martes tras una reunión en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que contó con la presencia de todos los jefes de bloque de la Cámara Alta.

Se prevé que si ambos vetos se caen, es probable que las leyes tengan el mismo destino que la norma de Emergencia en Discapacidad: el Javier Milei firmó la promulgación, pero suspendió su aplicación alegando que “el presupuesto actual de la administración no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”.

Ads

Vale destacar que el eje central del debate será el futuro de los vetos.

Desde Casa Rosada dan prácticamente por descontado que sufrirán una dura derrota este jueves.

Ads

Puede interesarte