Un joven de 25 años fue asesinado a balazos en José C. Paz mientras estaba en una reunión de amigos en el partido de José C. Paz.

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La víctima, identificado como Marcos Elián González, fue baleado en un hecho que tuvo lugar en la intersección de las calles Goleta Sarandí y Rastreador Fournier, tras lo cual la Policía Bonaerense detuvo a un sospechoso y secuestró un revólver luego de tres allanamientos.

El hecho se conoció a partir del arribo de personal del SAME, que constató el fallecimiento de la víctima debido a una herida de arma de fuego en el tórax, lo que dio inicio a una investigación penal que quedó a cargo de la UFI número 20 y del Juzgado de Garantías número 3 del Departamento Judicial San Martín.

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De acuerdo con el relato de testigos que fue incorporado formalmente al expediente judicial, la víctima se encontraba reunida con un grupo de amigos, entre ellos una mujer identificada como C.C., cuando irrumpieron dos hombres que conocían a la joven y comenzaron a mantener una fuerte discusión con González.

Sin mediar palabras, uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos. Además, inmediatamente después del ataque, ambos sospechosos huyeron del lugar acompañados por la mujer que integraba el grupo.

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Según informó la Agencia NA, a partir de las tareas de campo desplegadas por los investigadores, el grupo operativo de la SubDDI de José C. Paz logró establecer que al presunto autor material del homicidio, también de 25 años, y procedió a averiguar cuáles eran los domicilios y lugares públicos que frecuentaba de manera habitual.

Con esos datos recabados en el territorio, bajo la solicitud del Ministerio Público Fiscal , se concretaron tres allanamientos simultáneos. En uno de ellos, en una vivienda ubicada en la calle Grito de Asencio, entre Atenas y Moscú, las fuerzas de seguridad lograron dar con el prófugo y secuestrar el arma con la que presuntamente le habría disparado a la víctima, de la cual resta conocer el resultado de las pericias balísticas definitivas para su confirmación científica.

Según describieron las fuentes del caso, el armamento incautado se trata de un revólver calibre .38, sin marca ni numeración visible, de color plateado con cachas negras de plástico, el cual contenía en su interior dos municiones del mismo calibre, por lo que el fiscal a cargo avaló la totalidad de las actuaciones policiales y dispuso el traslado del detenido para su correspondiente indagatoria en sede judicial.