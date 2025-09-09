El automovilista atropelló y mató al joven ciclista de 30 años en la esquina de Arenales e Iglesias, a metros de la Ruta 197, en el barrio Villa Iglesias de José C. Paz.

La víctima, que volvía a su casa tras compartir el almuerzo con su familia el último domingo (7 de septiembre), fue embestida por un conductor de aplicaciones de viajes que circulaba en contramano y que llevaba a una pasajera en el asiento trasero.

Tras el impacto, el chofer pasó por encima del ciclista, lo arrastró algunos metros y lo dejó agonizando en la calle.

Vecinos corrieron a auxiliarlo, pero el hombre falleció en el lugar a causa de las graves heridas. La víctima fue identificada como Cristian Alejandro Granado, de 34 años, y falleció a causa de las graves heridas sufridas.

El conductor, lejos de asistir a la víctima, se subió nuevamente al vehículo y escapó a toda velocidad. La pasajera que viajaba en el auto, en estado de shock, pidió que frenara y al bajar corrió hacia los vecinos para advertir lo que había sucedido y realizar la denuncia.

Horas más tarde, tras un intenso operativo que incluyó el seguimiento a partir de las imágenes de cámaras municipales y el aporte de vecinos que registraron la patente del rodado, el acusado decidió entregarse a la Policía.

El sujeto quedó detenido y a disposición de la Justicia, y la fiscalía interviniente analiza las pruebas para imputarlo