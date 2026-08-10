Un hombre de 28 años fue brutalmente atacado dentro de su vivienda de José C. Paz luego de que un familiar lo acusara de haber abusado sexualmente de su hija. El hecho ocurrió el 21 de diciembre de 2025 y, en las últimas horas, la Policía detuvo a dos nuevos sospechosos vinculados con el ataque, por lo que ya son tres los apresados en el marco de la causa.

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El operativo fue realizado este domingo en el partido de Moreno por agentes del Grupo Operativo de la Sub DDI José C. Paz, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. Los detenidos fueron identificados como Guillermo Hernán Guerrero y Gerónimo Gabriel Ambrosio Ibarra, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

El brutal ataque

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El episodio se produjo en una vivienda ubicada sobre la calle Luis María Campos al 200. Según consta en la investigación, un grupo de hombres irrumpió en el domicilio y atacó a la víctima con golpes de puño, patadas y un objeto contundente de hierro.

El joven sufrió politraumatismos, un traumatismo abdominal severo y un traumatismo encéfalo craneano. Debido a la gravedad de las heridas, permaneció internado en terapia intensiva y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

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De acuerdo con su declaración, los agresores habrían estado encabezados por un primo político identificado como “Juan”. Tras la agresión, los atacantes escaparon a bordo de un vehículo de color gris.

El hombre fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Angio y posteriormente derivado al Hospital Mercante, donde recibió atención especializada.

Una acusación como posible móvil

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Los investigadores establecieron que el ataque habría sido motivado por una acusación previa contra la víctima, a quien un familiar señalaba como responsable de haber abusado de su hija.

En el marco de la investigación, la Policía logró identificar a Juan Gabriel Ambrosio como uno de los presuntos autores del ataque. El sospechoso fue detenido en enero de 2026 y quedó vinculado a la causa.

A partir de nuevas tareas investigativas, la fiscalía solicitó una serie de allanamientos para localizar a los restantes implicados.

Allanamientos y secuestro de un arma

Los procedimientos fueron autorizados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 22 y el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de San Martín.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron un revólver calibre 6,35, dos municiones y teléfonos celulares. Según el informe policial, el arma tenía un pedido de secuestro vigente por un robo calificado ocurrido en 1991, con intervención del Juzgado Criminal N° 2 de La Matanza.

En una de las viviendas allanadas fue detenido Gerónimo Gabriel Ambrosio Ibarra, mientras que Guillermo Hernán Guerrero fue localizado y capturado en un domicilio de la calle San Ignacio Loyola, donde también se incautó un teléfono celular.

Los dos nuevos detenidos quedaron imputados por homicidio agravado en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de uso civil.

La fiscalía dispuso que ambos sean trasladados a sede judicial para afrontar su primera audiencia y que los elementos secuestrados sean incorporados a la investigación.

Mientras tanto, la víctima continúa bajo atención médica especializada debido a las graves secuelas que le dejó la golpiza, según indicaron fuentes vinculadas al caso.