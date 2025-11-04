El director de Tránsito de José C. Paz, Julio Flores, fue denunciado penalmente por el periodista Daro Navarro, titular del portal Dar Info y del streaming Rústico, por lesiones, amenazas y abuso de autoridad. Según la denuncia, el funcionario lo insultó, golpeó y lo tomó del cuello durante un procedimiento irregular que quedó registrado ante testigos.

Ads

De acuerdo a la versión del denunciante, el hecho ocurrió luego de que Navarro intentara comunicarse con Flores para coordinar una nota sobre el caos vehicular y la falta de señalización en distintas calles del distrito. Horas después, inspectores de tránsito se presentaron junto a su vehículo particular y le labraron un acta de infracción en una zona donde —según testigos— otros autos estacionan habitualmente sin sanción.

Mientras el periodista reclamaba que le devolvieran su licencia de conducir, llegó al lugar el propio director de Tránsito. “Flores me insulta, me enrosca el brazo en el cuello e intenta tirarme al suelo. Me golpean en el abdomen y una inspectora quiere sacarme el celular para que no grabe”, relató Navarro en su denuncia radicada en la UFI N.º 21 de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Marisa Marino.

Ads

El episodio ocurrió a la vista de transeúntes y personal de un instituto educativo cercano, que incluso documentaron las lesiones del periodista. La causa quedó caratulada como “Lesiones y Amenazas”.

Consultado por medios locales, Flores reconoció que se apersonó en el lugar, aunque negó la agresión y sostuvo que “abrazó y corrió” al periodista porque el vehículo obstruía la salida de un garaje.

Ads

El hecho generó una ola de repudios. Desde el Foro de Prensa Buenos Aires (FOPREBA) expresaron su “enérgico rechazo ante el episodio de violencia y abuso de autoridad” y exigieron a la Justicia que actúe con celeridad. En la misma línea, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) condenó el accionar del funcionario y reclamó al Municipio que garantice el ejercicio libre del trabajo periodístico.

“La violencia, la censura y el amedrentamiento no pueden tener lugar en una sociedad democrática”, señaló FOPREBA en su comunicado oficial.

Desde medios zonales como Semanario Actualidad, El Primero Noticias y Diario Efecto también se solidarizaron con el periodista paceño y pidieron que se esclarezcan los hechos.

El caso, que involucra directamente a un funcionario municipal, pone en foco la responsabilidad del Estado local en la protección de la libertad de expresión y la seguridad de quienes ejercen la labor periodística en la provincia de Buenos Aires.