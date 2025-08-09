José C. Paz: lo asaltaron cuando caminaba con su novia, no se resistió pero igual lo mataron de un tiro en la cabeza
Lautaro tenía 29 años. Caminaba con su pareja cuando dos motochorros lo atacaron. Ingresó con muerte cerebral al Hospital Mercante y falleció durante una cirugía. Los asesinos siguen prófugos.
Un brutal crimen volvió a sacudir a José C. Paz. El jueves por la noche, un joven de 29 años llamado Lautaro Lucero fue asesinado de un disparo en la cabeza por dos motochorros que lo interceptaron cuando caminaba junto a su pareja, llamada Anahí Núñez, por el barrio Alberdi. El ataque ocurrió cerca de las 20.00, en la esquina de Congreso y Montes de Oca.
Según informaron SMnoticias y Diario Efecto, los delincuentes amenazaron a la víctima y a su novia con un arma de fuego y les exigieron sus pertenencias. El hombre entregó todo lo que llevaba, incluida la mochila, pero, pese a no oponer resistencia, uno de los atacantes le disparó a quemarropa en la cabeza. Antes de huir, ni siquiera se llevaron los objetos robados.
Gravemente herido, fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante, donde ingresó al quirófano con muerte cerebral. Pasada la medianoche del viernes, falleció durante la intervención quirúrgica. En redes sociales, su pareja expresó el dolor con un mensaje que estremeció: “Me toca soltarte porque te arrebataron de mi vida, no por mi decisión, amor”.
Fuentes citadas por SMnoticias también recordaron que años atrás el hermano de 8 años de la víctima fue asesinado en circunstancias nunca esclarecidas. La Fiscalía N° 25 de Malvinas Argentinas, a cargo del Dr. Wassof, mantiene las hipótesis abiertas, aunque la familia asegura que se trató de un crimen en ocasión de robo. Los asesinos siguen prófugos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión