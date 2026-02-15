Un nuevo hecho de inseguridad sacudió la provincia de Buenos Aires este sábado por la noche. En José C. Paz, cuatro motochorros asesinaron a tiros a un policía que trabajaba como repartidor para complementar su salario. La víctima viajaba junto a su hijastra, que resultó ilesa.

El ataque ocurrió en el cruce de Gaspar Campos y Ruta 197, cuando el oficial se detuvo ante el semáforo en rojo. Según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad a las que accedió Clarín, dos motos lo rodearon: una se colocó delante y otra a su costado. Los acompañantes bajaron y lo amenazaron para robarle.

De acuerdo con fuentes citadas por Infobae, el oficial intentó defenderse utilizando su pistola, lo que desató un enfrentamiento armado. Recibió al menos tres disparos que impactaron en su tórax, sufrió shock hipovolémico y cayó gravemente herido. Fue trasladado al Hospital Gobernador Domingo Mercante, pero murió poco después.

En el lugar del hecho, se secuestró la moto del oficial y su pistola Bersa calibre 9 mm, mientras los agresores escapaban sin ser identificados.

La investigación está a cargo de la UFI N°23 descentralizada de Malvinas Argentinas, junto con la DDI de San Martín y la SubDDI de José C. Paz de la Policía Bonaerense. Las cámaras de seguridad de la zona están siendo analizadas para reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

Este crimen vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los trabajadores, incluso de quienes pertenecen a fuerzas de seguridad, cuando se exponen en la vía pública. Según informaron fuentes oficiales, el oficial asesinado prestaba servicios en el penal de Marcos Paz y se encontraba fuera de servicio al momento del ataque.