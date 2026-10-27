El funeral de “Pipo”, un delincuente que era buscado por el asesinato de un penitenciario, terminó con momentos de tensión en José C. Paz. La Policía secuestró varias motos vinculadas a la caravana fúnebre y los allegados del fallecido expresaron su indignación por el operativo.

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Según publicó el medio local Diario Efecto San Miguel, el hombre se había suicidado días atrás, luego de verse rodeado tras una persecución. Era buscado por el crimen de un agente penitenciario ocurrido el 14 de febrero de este año.

De acuerdo con la publicación, los efectivos llegaron hasta la cochería donde se realizaba el velatorio y secuestraron varios vehículos. El procedimiento generó malestar entre los presentes, que esperaban despedir al fallecido con una caravana de motos.

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“No pudimos despedirte como te lo merecías”, expresaron allegados al hombre, según reprodujo el medio local. Una familiar también manifestó su enojo por el accionar policial.

La situación obligó a modificar la despedida: los allegados terminaron realizando la caravana a pie, en lugar de trasladarse en motos, como pretendían.

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Por su parte, El Primero Noticias informó que los vehículos presentaban irregularidades y que, cuando los policías comenzaron a secuestrarlos, algunos integrantes de la caravana los insultaron e incluso los escupieron. El medio también señaló que el recorrido generaba molestias y cortes de circulación.