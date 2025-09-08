José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional ppr la provincia de Buenos Aires, es oriundo de Pergamino aunque ese municipio le dio la espalda a La Libertad Avanza en las elecciones del 7 de septiembre.

En esta comuna Fuerza Patria quedó primera con el 30,27% de los votos, seguida de cerca por el Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, que obtuvo el 28,21%. La Alianza La Libertad Avanza, alcanzó los 25,04% de sufragios y quedó tercera.

Espert se juega su chance en octubre y propone un discurso agresivo sintetizado en “cárcel o bala” referido a la delincuencia. Se caracteriza por una comunicación al borde de lo decible.

Tras la derrota, este fue el mensaje del candidato libertario:

“Gracias a todos los que acompañan las ideas de la libertad. Felicitaciones a Javier Milei, Karina Milei, Sebastian Pareja, y a toda La Libertad Avanza, por el enorme trabajo hecho y por todo lo que todavía queda por hacer, aprender, mejorar. Los esperamos el 26/10 para hacer grande nuevamente a la Provincia de Buenos Aires”.

