El joven biólogo Juan Ignacio Debandi Álvarez, oriundo de General Rodríguez, es intensamente buscado desde hace más de tres meses.

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Su entorno sabe que el último registro data del 11 de enero, cuando realizó una videollamada con familiares y amigos. Desde entonces, no volvió a comunicarse.

De acuerdo a la información recabada, los dispositivos electrónicos de Debandi Álvarez dejaron de emitir señal el 18 de enero en la ciudad de Marsella, en el sur de Francia. Eso fue un día antes de que el joven tuviera previsto abordar un vuelo con destino a Barcelona, en España.

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El licenciado en Biología trabajó durante años en la Universidad Nacional de Luján como docente auxiliar de laboratorio. Luego pasó por el sector privado, donde se desempeñó como gerente de producción en una empresa avícola. Vivió en distintas ciudades como Barcelona y también en Drogheda, Irlanda, donde trabajaba en una empresa del rubro cárnico.

La búsqueda comenzó formalmente a mediados de febrero. Actualmente, las tareas de búsqueda se desarrollan en Francia, España e Irlanda, con la intervención de INTERPOL, en un intento por reconstruir los últimos movimientos del argentino y dar con su paradero.

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La familia solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información. Para ello, habilitaron una línea telefónica (+54 9 11 5652 4380) y una dirección de correo electrónico ([email protected]), a la espera de datos que permitan avanzar en la investigación.