Su nombre es Josefina Dowbor, tiene 27 años, y es la primera argentina en competir por una banca de concejal en uno de los municipios del Reino Unido.

Ads

Creció en Luján, provincia de Buenos Aires, y hoy ya se instaló en forma definitiva en Londres. Allí es candidata por el Partido Verde en el municipio de Islington. De ganar el próximo 7 de mayo, hará historia en la ciudad y marcará un precedente para la comunidad argentina en el Reino Unido.

Dowbor nació en Londres, pero un mes después regresó con sus padres a Argentina, país donde vivió su niñez. “Mi familia es multicultural: mis padres son de la Argentina, pero mi papá tiene raíces polacas e inglesas. Yo crecí en el campo, en Luján”, dijo en diálogo con La Nación. Recién a los 15 años viajó por primera vez a Londres y nunca perdí el vínculo con ese país.

Ads

Alineada con los ideales de su partido político, en sus redes sociales la argentina se muestra a favor de Palestina, de la comunidad LGBTIQ+ y de diversas causas relacionadas al cambio climático.

Será candidata por segunda vez - ya probó suerte en 2024 - y esta vez lo hará en el distrito del Arsenal FC, "en donde hay mucho amor al fútbol y ahí hay una gran conexión con los argentinos”, destacó.

Ads

Para cerrar, se refirió a su situación como argentina en el Reino Unido y al histórico conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. “Soy argentina pero también me considero londinense”, reflejó. “Es una situación particular. Es complicado. Represento un país pero vengo de otro: tengo que tener cuidado porque es sensible para ambos lados, es un hecho histórico reciente y no se considera resuelto", explicó.

"Si un día estoy en una posición alta me encantaría buscar una solución diplomática que resuelva años de tensión. La gente que vive ahí tiene que ser respetada“. Y cerró: ”Fue consecuencia de dos gobiernos que en los 80 causaron una guerra".