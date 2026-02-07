Un adolescente de 17 años falleció en las últimas horas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) luego de sufrir graves heridas al protagonizar un choque mientras escapaba de un control policial. Es la tercera muerte registrada en lo que va del año vinculada a evasiones de controles de tránsito.

La víctima fue identificada como Jesús Barrera, quien no logró recuperarse del severo cuadro clínico con el que había ingresado al centro de salud tras el violento impacto. El joven viajaba como acompañante en una motocicleta que era conducida por un amigo de 23 años.

Según informaron fuentes oficiales, la motocicleta intentaba evadir un control que efectuaba el Grupo Motorizado de la Policía. Al advertir la maniobra, una moto policial inició una persecución que se extendió por varias cuadras hasta que los jóvenes intentaron cruzar una avenida sin detenerse.

En ese punto, la motocicleta fue embestida por una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 55 años. Como consecuencia del choque, ambos ocupantes de la moto sufrieron lesiones de consideración y debieron ser trasladados de urgencia al HIGA.

En un primer momento, la causa fue caratulada como lesiones culposas, pero tras el fallecimiento del adolescente, ocurrido horas después, la carátula fue modificada a homicidio culposo. En el hecho interviene el fiscal Germán Vera Tapia, titular de la UFI N°11 de Delitos Culposos.

Con este caso, ya son tres las personas que murieron este año en episodios similares durante evasiones de controles policiales. A la muerte de Jesús Barrera se suman las de Adrián Mendoza, de 26 años, en la Autovía 2, y Alan Romero, de 22, en el cruce de Luro y Angelelli.

