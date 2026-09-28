Un joven de 21 años, identificado como Tomás Agustín Gutiérrez, falleció este domingo luego de sufrir una descompensación en el Parque Helios Eseverri.

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El hecho ocurrió durante un encuentro de “social run”, una actividad convocada por un comercio local que reunió a varias personas para realizar una jornada de trote y running.

Según se informó, luego de la actividad el joven se descompensó y debió ser trasladado al Hospital Municipal.

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Pese al traslado, los profesionales médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento.

El episodio generó conmoción entre quienes habían participado del encuentro deportivo y en la comunidad local.

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