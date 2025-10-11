El joven fue identificado como Jorge Tomás Gómez, de 27 años y oriundo de Rojas, quien perdió la vida en una estación de servicio ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 4, en Campana.

El hombre ingresó al minimercado del establecimiento en un aparente estado de alteración. En ese contexto, hubo un forcejeo con personal de seguridad y clientes que intentaron controlarlo.

Durante la confrontación, Gómez se descompensó y perdió el conocimiento. Personal del servicio de emergencias SAME, móvil 4, acudió al lugar, pero solo pudo constatar el fallecimiento del joven.

Inicialmente, la causa fue caratulada como "Averiguación Causal de Muerte". Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia revelaron que la causa de la muerte fue ahorcamiento. El hallazgo llevó a la agente fiscal de la UFIyJ N° 2 Departamental, Dra. Brizuela, a recaratular la causa como "Homicidio" y ordenar la inmediata detención del guardia de seguridad, de 25 años.

Según publicó Hoy Rojas, Norma Liliana Gómez, madre de la víctima, reveló que su hijo había enfrentado problemas de adicción a estupefacientes y estuvo internado durante un año. Además, señaló que al momento del hecho, Jorge se encontraba deprimido debido a una reciente separación matrimonial.

En el lugar del hecho trabajaron la instructora judicial Dra. García, personal de Policía Científica y el Cuerpo Médico Forense. El detenido permanece a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio interviniente, mientras la investigación continúa para esclarecer los detalles del trágico suceso.