Juan Grabois es el tercero en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires dentro de Fuerza Patria. El líder del espacio Patria Grande había deslizado críticas hacia el armado peronista pero finalmente integra el podio de las candidaturas.

El dirigente social también había expresado una fuerte oposición a Sergio Massa, a quien tildó de “ala liberal del peronismo”. Además, amenazó en “jugar” por afuera si no hay un programa claro de gestión de gobierno.

“Voy a ser candidato en la provincia, sí o sí. ¿Con lista propia o con la de Fuerza Patria? Depende de los genios de la política”, había amenazado días atrás.

Su espacio, Patria Grande, logró imponen como cabeza de lista a Itai Hagman en Ciudad de Buenos y Grabois quedó tercero detrás de Jorge Taiana y la massista Jimena López.

