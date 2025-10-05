El jubilado marplatense se llevó el premio grande de la Quiniela Plus al ganar más de $300 millones. La novedad fue compartida por las redes sociales de Lotería de la Provincia.

Tras jugar en la agencia "El Muñeco", ubicada en la zona de Playa Serena, el ganador se llevó el pozo del sorteo realizado el 27 de septiembre.

"Estamos muy contentos de que sea él, que realmente lo necesitaba", detalló Sofía, la dueña de la agencia.

"Es una persona que realmente lo va a saber disfrutar", agregó en un video compartido por las redes sociales de la Lotería de la Provincia.

