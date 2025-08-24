Un jubilado de 73 años fue detenido tras matar a balazos a un delincuente que ingresó a su casa con fines de robo, ubicada en la calle Villanueva (González Catan, La Matanza) y terminó con el fallecimiento del asaltante en el hospital.

Ads

Todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó sobre un intento de robo en curso. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un joven gravemente herido a pocos metros del domicilio, quien fue trasladado de urgencia al hospital Simplemente Evita, donde finalmente falleció.

El delincuente, de 22 años, según el testimonio del jubilado, irrumpió en la vivienda portando un cuchillo de cocina y lo amenazó exigiendo dinero. En ese momento, el dueño de casa logró tomar un revólver marca Taurus calibre .38 que tenía guardado en un cajón del living y efectuó varios disparos.

Ads

El agresor intentó huir tras recibir los disparos, pero cayó desplomado a unos metros de la propiedad. Personal de la comisaría local constató las heridas y procedió a su traslado al centro de salud.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20 de La Matanza, que, tras evaluar las pruebas y el contexto del hecho, ordenó la liberación del jubilado al considerar que actuó en legítima defensa. Sin embargo, el arma fue secuestrada para ser sometida a peritajes balísticos, informó PrimerPlanoonline.

Ads