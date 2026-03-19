El juicio oral por el femicidio de Magalí Vera comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Necochea con una primera jornada atravesada por fuertes testimonios, reconstrucciones claves y un cruce que terminó con el retiro del acusado, Javier Cerfoglio.

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Cerfoglio, de 40 años, siguió la audiencia de manera virtual desde la Alcaidía Penal de Batán mediante Microsoft Teams. De acuerdo al medio local nden, permaneció conectado durante poco más de dos horas hasta que, decidió desconectarse tras cuestionar los testimonios: “Muchas mentiras hay”, lanzó antes de retirarse.

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Está imputado por homicidio cuádruplemente calificado (por el vínculo, ensañamiento y violencia de género), un delito que prevé prisión perpetua.

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Durante la jornada declararon familiares directos de la víctima, quienes coincidieron en describir una relación atravesada por el control, la violencia económica y el aislamiento.

Melina Vera, hermana de Magalí, relató que la víctima había logrado separarse en 2024, pero el acusado insistió en retomar la relación bajo promesas de cambio que nunca se concretaron.

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El punto más crítico de la audiencia se produjo justamente durante la declaración de Melina. Desde la pantalla, Cerfoglio interrumpió y cuestionó el relato. Luego pidió retirarse, lo que fue autorizado por el tribunal.

Su ex cuñada le gritó: “Te vas a morir ahí adentro, misógino”.

Felipe Vera, padre de Magalí, fue tajante en su testimonio: “Hoy se debe dar cuenta que no vale nada, es una rata social, es una escoria”. Por su parte, su madre, Stella Maris Gómez, expresó: “El que yo conocí se murió cuando mató a mi hija”,

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Ambos reconocieron que durante años no lograron dimensionar la violencia que sufría su hija.

La noche del crimen

Los testimonios permitieron reconstruir lo ocurrido durante la madrugada del 1° de diciembre de 2024.

La pareja asistía a un casamiento familiar cuando, según los relatos, Cerfoglio comenzó a mostrarse “exaltado” y “enajenado”. Cerca de las 4 de la madrugada se retiraron en medio de una fuerte discusión y bajo la lluvia.

Minutos después, un llamado al 911 alertó sobre una agresión en la vía pública. Cámaras de seguridad registraron la golpiza. Luego, el vehículo, un Honda Fit, fue detectado circulando a alta velocidad hasta caer al río Río Quequén.

La autopsia determinó que Magalí murió por asfixia por sumersión y que presentaba lesiones compatibles con violencia de género previa.

Fernando Vera, hermano de la víctima, aportó uno de los relatos más contundentes: “Ella ya no quería depender de nadie, porque él determinaba todo”.

También recordó una frase que le había dicho Magalí: “El Javier que vos conocés no es lo que se cree”.

Sobre la noche del hecho, aseguró: “Estaba enardecido, nunca lo había visto así”. Y descartó la hipótesis de un accidente:

“No hay que ser perito para darse cuenta que no fue un accidente. Las huellas estaban en línea recta”.

Además, mencionó una frase atribuida al acusado tras el hecho: “Mirá lo que me hizo hacer tu hermana”.

En tanto, una oficial de policía que intervino en el lugar aseguró que el acusado estaba alterado: “Lo único que quería era la llave de su casa, nunca lo vi llorar”.

También confirmó que el cuerpo de Magalí presentaba golpes visibles en el rostro.

Cómo sigue el juicio

El tribunal, dispuso un cuarto intermedio hasta el 25 de marzo, con posibilidad de reanudar el 30 donde esperan la declaración de nuevos testigos.