Lucas Pertossi y Blas Cinalli, dos de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, rompieron el silencio este miércoles en el juicio que se lleva a cabo en Dolores.

"Siento mucha pena por todo lo que pasó, quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento lo toqué ni participé en un plan para matar a nadie", dijo el acusado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

Por su parte Cinalli aseguró que "todo lo que pasó fue una tragedia terrible", que "no hubo ningún plan" y que "en ningún momento" le pegó a la víctima, al solicitar declarar.

"Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó, fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol", dijo.

El acusado también manifestó que "estaba muy borracho" al momento del hecho y si bien dijo que no recordaba haber estado entre quienes rodearon a Fernando, a partir de los videos exhibidos a pedido de la fiscalía, aseguró finalmente: "Puede ser que estuve medianamente cerca".

En esta última audiencia, también declararon como testigos dos peritos forenses convocados por el defensor Hugo Tomei, quienes cuestionaron la autopsia oficial realizada al cuerpo de Fernando y dijeron que no es concluyente sobre la causa de la muerte de la víctima, ya que no precisa si ciertas lesiones fueron producto de los golpes o de las maniobras de reanimación que le practicaron, informó Télam.

Además se conoció que los alegatos del juicio serán el 25 y 26 de enero: el primer turno será para la fiscalía y el particular damnificado, mientras que la jornada siguiente la protagonizará la defensa.